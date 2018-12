Bakan'dan 'Et bulamıyorsanız balık, tavuk ve hindi yiyin ' çıkışı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki et tüketimine ilişkin açıklamada bulundu.





Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından düzenlenen "Balık Ankara'da da Yenir" temalı festivalde konuşan Pakdemirli, "Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim" ifadelerini kullandı.





ET TÜKETİMİ ARTTI MI?





Bakan Pakdemirli, et tüketiminin arttığını söylese de et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yurttaşların büyük bölümü et alacak mali güçten yoksun durumda.





Pakdemirli'nin buna karşın yüksek olarak tarif ettiği tüketim miktarı, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre diğer ülkelerin oldukça gerisinde.





İngiliz Telegraph Gazetesi'nin araştırmasına göre, ABD'de 120, Kuveyt'te 119, Avusturalya'da 111, Lüksemburg'da 107, Avusturya'da 102, Arjantin'de 98, İspanya'da 97, Küba'da ise kişi başı 50 kilo et tüketimi var.