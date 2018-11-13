Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kanun teklifi, İzmir adayı için mi hazırlandı? /13 Kasım 2018 17:00

AKP'nin kanun teklifi, İzmir adayı için mi hazırlandı?

AKP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için teklif verdi.

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 Teklife göre birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye giremez ya da seçilemezse eski görevlerine geri dönebilecek. AKP’nin verdiği teklif, partinin 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler için işaret verdiği yönünde yorumlandı.

AKP’nin TOBB’la ilgili verdiği teklifte “Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu süreçte, birlikte başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır. Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütür” denildi.

AKP’nin verdiği bu teklif, seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Mahmut Özgener’in şehirde aday olarak gösterilebileceği şeklinde yorumlandı.

AKP kulislerinde birçok kez İzmir için Özgener’in isminin geçtiği duyulsa da İZTO Başkanı’nın böyle bir yarışa girmek istemediği ifade ediliyor.


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