Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım bitti, 230 bin ton buğday ithalatı için ihale açıldı /09 Kasım 2017 12:24

Tarım bitti, 230 bin ton buğday ithalatı için ihale açıldı

Saman ithalatı yapan Türkiye tarımda yetersiz üretim ve maliyet sebebiyle şimdi de Avrupa'dan 230 bin ton buğday alacak

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 230 bin ton Avrupa menşeli ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı. İhaleler 17 Kasım’da sona erecek.

Cumhuriyet'in ticaret kaynaklarından aktardığı habere göre TMO kasım sonu ve aralık başı arasında yapılacak sevkıyata yönelik olarak her biri 10 bin ton tutarında ekmeklik buğday alımı için toplam 23 ayrı ihale açtı.

Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

TMO geçtiğimiz ay 150 bin ton ekmeklik buğday alımı için ihale açmış, ticaret kaynakları Rus menşeli ürünlerin ithal edileceğini bildirmişti.

TMO ocak ayında da AB ülkelerinden 90 bin ton ekmeklik buğday alımı için ihale açmıştı. Türkiye ayrıca Sırbistan’dan beş bin ton et alımı için anlaşma yaptı.
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