Zara’nın değişen logosu Twitter’da alay konusu oldu

İspanyol giyim devi Zara'nın logosu değiştirildi. Yeni logo, harflerin iç içe geçmesi nedeniyle sosyal medyada dalga konusu oldu.







Logoda harfler birbirine yaklaştırılırken, z ve r harflerine de kuyruk eklenmesi nedeniyle okuma güçlüğü yaşanıyor.





Karakter aralığının bu şekilde daraltılması grafik tasarımcı forumlarında hararetle tartışılırken, bu durum sosyal medyanın da gözünden kaçmadı.





Tasarımcı Erik Spiekermann "Bu, uzun zamandır gördüğüm en kötü tipografi. Bunu insanların yerine geçecek olan robotlar mı yaptı?" diye sorarken, bazı kullanıcılar harflerin üst üste binmesi ile dalga geçerek şirkete yeni logolar önerdi.







