Samanyolu Haber /Gündem / Taraf dahil 12 medya kuruluşunun malları satılıyor! /27 Ekim 2017 23:07

Taraf dahil 12 medya kuruluşunun malları satılıyor!

AKP gasp ettiği medya kuruluşlarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eliyle satışa çıkardı. Aralarında Taraf gazetesinin de olduğu 12 medya kuruluşunun varlıkları için 1 milyon 146 bin 417 lira toplam muhammen bedel belirlendi.

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TMSF 12 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

TMSF’nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre; Adana Medya Gazetesi, Art Tv ve Art Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül Fm, Htv Hayat Tv, Kanal 24 Tv, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem Gazetesi, Özgür Radyo, Taraf Gazetesi, Uşak Rd Klas ve Yeni Emek Gazetesi’nin değerleme ve satışı için Fona devredilen yayın hakkı/lisans, makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

İlanda şu ifadeler yer aldı;

“Aşağıdaki tabloda belirtilen, TMSF'nin internet sitesinde Listeleri ile Teklif ve Taahhütname Formu yayınlanan, TMSF'ye değerleme ve satışı için devredilen varlıklar FON'un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile aşağıdaki adresde 17.11.2017 tarihi saat 17.00'ye kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacaktır. Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacaktır.”


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