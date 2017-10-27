'Bilmiyorum ama Türk yargısı bağımsız'

Adalet Bakanı'ndan Büyükada davası açıklaması: Türk yargısı bağımsızdır





Bakan Gül, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmediğine dair soruya ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.







Büyükada davasındaki tahliyelerin sebebinin Schröder-Erdoğan gizli görüşmesi olduğunun öne sürülmesi üzerine açıklama yapan Gül, şunları söyledi:





"Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hâkimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır."





Türkiye'de tutuklanan aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu Büyükada davasındaki tahliyelerde, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ileri sürülmüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görüşmeyi teyit ederek, “Gerhard Schröder’e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim" demişti.

