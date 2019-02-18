Samanyolu Haber /Gündem / Tanrıkulu: Güvenlik güçlerinden başka hiç kimse Ugan ve Kaya'yı bu şekilde alamazdı /18 Şubat 2019 13:57

Tanrıkulu: Güvenlik güçlerinden başka hiç kimse Ugan ve Kaya'yı bu şekilde alamazdı

Ankara'da kaçırılan Özgür Kaya ve Yasin Ugan’ın aileleri CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu, “güvenlik güçlerinden başkası bu şekilde alamaz” dedi.

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Ankara’da 13 Şubat’ta “sivil polis” olduğunu söyleyen silahlı kalabalık bir grup tarafından kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın aileleri CHP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Sezgin Tanrıkulu’nu Meclis’te ziyaret etti.

Medyabold.com'un haberine göre ziyaretin ardından periscope üzerinden canlı yayın yapan Sezgin Tanrıkulu, Kaya ve Ugan’ın Ankara’nın orta yerinde bu şekilde güvenlik güçleri dışında kimsenin almasının mümkün olmadığını söyledi.

AİLELER HER YERE BAŞVURDU

Tanrıkulu şöyle konuştu:

“Özgür Kaya ve Yasin Ugan isimli iki yurttaşımız, Etimesgut’ta gözaltına alındılar. O zamandan beri beş gün geçti. Avukatları başvurular yapıyorlar, eşi her yere başvurdu, ben girişimde bulundum, ama bu iki yurttaşın nerede olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşamadık.

Geçtiğimiz yıl da Ankara’da böyle insanlar zorla kaybedildiler. Kimi ortaya çıktı kimi hala kayıp. Bazıları aylar sonra cezaevinde ortaya çıktı. Serbest bırakılıp sonra tutuklanmışlar. Bazılarının ise akıbetinden haber yok.
 
Ankara’nın orta yerinde güvenlik güçleri dışında kimsenin bu iki ismi bu şekilde, kalabalık silahlı kişilerle alması olanaklı değil. Gözaltına alındıklarına ilişkin kayıtlar ve tanıklar var ama Ankara Emniyeti’nden Valiliğinden ses yok. Zorla kaybedilme Birleşmiş Milletler yasalarına göre ağır suç. Ancak Ankara Valiliği sessiz.”
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