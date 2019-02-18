Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela Avrupalı parlamenterleri ülkeye sokmadı /18 Şubat 2019 13:50

Venezuela Avrupalı parlamenterleri ülkeye sokmadı

Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden Avrupalı dört parlamenterin ülkeye girişine, "komplo düzenlemek için gelmiş olabilecekleri" gerekçesiyle izin verilmedi.

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Avrupa Parlamentosu, muhalif lider Guaido'yu ülkenin meşru başkanı olarak tanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gayrimeşru ilan eden Avrupa Parlamentosu'nun merkez sağ Avrupalı Halkların Partisi üyesi dört milletvekili, Guaido'yla görüşmek üzere Caracas'a gitti.

Milletvekillerinden Esteban Gonzalez Pons, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla "Pasaportlarımıza el koydular, bizi ülkeden atmalarının gerekçesini paylaşmadılar" açıklaması yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter'dan, "milletvekillerine birkaç gün öncesinden ülkeye giriş izni verilmeyeceği bilgisi verilmişti. Venezuela, Avrupalı aşırı sağcıların saygısız ve müdahaleci hareketlerle ülkedeki huzur ve istikrarı bozmasına izin vermeyecektir" açıklaması yaptı.

Muahlif lideri Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
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