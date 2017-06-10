Yerel medyada haber oldu, cezaevinde radyo yasaklandı!

Tutuklu yakınlarından edinilen bilgiye göre Nevşehir Cezaevinde 8 kişilik koğuşlarda 32 kişi kalıyor ve bu sayı günden güne de artıyor. İnsanlar bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, bir de cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına katlanmak zorunda bırakılıyor.





Medyada Haber Çıktı, Cezaevinde Radyo Yasaklandı





Bahse konu keyfi uygulamalara gerekçe yapılan husus, yerel bir radyo hakkında çıkan haber oldu. Nevşehir’de yayın yapan ve genellikle cezaevindekilerin dinlediği yerel bir radyo var. Yıllardır devam eden uygulamaya göre insanlar radyoyu arayarak ya da mesaj yollayarak, cezaevindeki yakınlarına selam gönderiyor veya onlar için şarkı istiyorlar. Buraya kadar her hangi bir sorun yok, ülkenin birçokyerinde, hatta TRT radyolarında bile olan rutin bir durum bu. Ancak sorun, bir internet sitesinde yayımlanan haberle başladı.





İddiaya göre yakın zaman önce bir internet sitesinde “f… cüler yerel radyo kanalı kapadokya fm aracılığıyla aileleriyle haberleşiyor, birbirlerine mesaj gönderiyor ” başlıklı bir haber yayımlandı. Siyasal iktidara yakın bir medya kuruluşunda yayımlanan bu haberden kısa bir süre sonra, cezaevindeki bazı koğuşlarda arama yapıldı ve radyolar toplandı. Üstelik bu arama cezaevinin tamamında değil, yalnızca Hizmet Hareketine yönelik operasyonlarda tutuklanan kişilerin kaldığı koğuşlarda yapıldı.





Açık Görüşlerde Çocuklara Çikolata Vermek Yasak





Cezaevindeki keyfi yasaklar bununla da sınırlı kalmadı. Rutin uygulamaya göre, cezaevindeki kişiler gelen yakınlarıyla birlikte yemek için cezaevi kantininde yiyecek alıyorlar ve bu yiyecekleri eş dost ve çocuklarıyla yiyorlardı. Açık görüşlerde yenilen bu yiyeceklerden arta kalan gofret çikolata gibi şeyler ise özellikle çocuklar için, anne babalarından bir hatıra olarak kalıyordu. O çikolata ve gofretler günlerce yenmiyor, özlemleri dindirmek için, nadide bir hediye gibi saklanıyordu. Senelerdir devam eden bu uygulama da sebebi anlaşılamaz şekilde, cezaevi yönetimi tarafından yasaklandı.





Ziyaretçilere Arama Eziyeti





Üstelik artık ziyaretçilerin üzerlerinde çok detaylı bir arama yapılıyor. Bu aramaların da tam bir eziyete dönüştüğü, özellikle yaşlı ve çocukların mağdur edildiği belirtildi.





Ülkede artık her şey, birilerinin iki dudağı arasından çıkan söze bağlı. Keyfilik her alanda hüküm sürüyor. Senelerdir devam eden cezaevi uygulamaları da bazen çıkan bir haberle, bazen de tamamen keyfi olarak değiştirilebiliyor. Olan, haksız bir şekilde cezaevlerine atılan kişilere oluyor. Bu eziyet uygulamalarının sadece Hizmet Hareketi tutuklularına uygulanması da gözlerden kaçmıyor.





Kaynak: magduriyetler.com