Tam liste.... İşte Meclise girmeyi başaran 600 milletvekili

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla Parlamento'daki sandalye dağılımı da belli oldu.
Partilere göre, milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti:
AKP: 291
MHP: 49
CHP: 146
İyi Parti: 47
HDP: 67
İşte il il partileri göre Parlamento'ya giden milletvekilleri:
ADANA
AKP: Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru,
CHP: Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut
HDP: Tulay Hatımoğulları Oruç, Kemal Peköz
İyi Parti: İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulha..
MHP: Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy
ADIYAMAN
AKP: Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş,
CHP: Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
AKP: Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven
CHP: Burcu Köksal
İYİ Parti: Gültekin Uysal
MHP: Mehmet Taytak
AĞRI
AKP: Ekrem Çelebi
HDP: Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç
AKSARAY
AKP: İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu
İYİ Parti: Ayhan Erel
MHP: Ramazan Kaşlı
AMASYA
AKP: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
CHP: Mustafa Tuncer
ANKARA
Ankara 1. Bölge
AKP: Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan
CHP: Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşcıer
MHP: Mevlüt Karakaya
İyi Parti; Koray Aydın, İbrahim Halil Oral
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir
Ankara 2. Bölge
AKP: Mustafa Destici, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
CHP: Murat Emir, Yıldırım Kaya, MHP: Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay
İyi Parti: Şenol Bal
Ankara 3. Bölge
AKP: Ahmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
CHP: Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil,Servet Ünsal
MHP: Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, İyi Parti, Durmuş Yılmaz,Ayhan Altıntaş
ANTALYA
AKP: Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse,Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın Atay Uslu, Kemal Çelik
CHP: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı
HDP: Kemal Bülbül
İYİ Parti: Ferihun Bahşi,Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal
MHP: Abdurrahman Başkan
ARDAHAN:
AKP: Orhan Atalay
CHP: Öztürk Yılmaz
ARTVİN
AKP: Ertunç Erkan Balta
CHP: Uğur Bayraktutan
AYDIN
AKP: Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
CHP: Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül
İYİ Parti: Aydın Adnan Sezgin
MHP: Deniz Depboylu
BALIKESİR
AKP: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir
CHP: Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin
İYİ Parti: İsmail Ok
BARTIN
AKP: Yılmaz Tunç
CHP: Aysu Bankoğlu
BATMAN
AKP: Ziver Özdemir
HDP: Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki
BAYBURT
AKP: Fetani Battal
BİLECİK
AKP: Selim Yağcı
CHP: Yaşar Tüzün
BİNGÖL
AKP: Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek
HDP: Erdal Aydemir
BİTLİS
AKP: Cemal Taşar, Vahit Kiler
HDP: Mahmut Celadet Gaydalı
BOLU
AKP: Arzu Aydın, Fehmi Küpçü
CHP: Tanju Özcan
BURDUR
AKP: Bayram Özçelik, Yasin Uğur
CHP: Mehmet Göker
BURSA
1. Bölge
AKP: Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Fefik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç
CHP: Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
İyi Parti: İsmail Tatlıoğlu
MHP: İsmet Büyükataman
Bursa 2. Bölge
AKP: Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Mürfit Aydın, Atilla Ödünç
CHP: Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan,
İyi Parti: Ahmet Kamil Erozan
MHP: Mustafa Hidayet Vahapoğlu
ÇANAKKALE
AKP: Bülent Turan,Jülide İskenderoğlu,
CHP: Muharrem Erkek, Özgür Ceylan
ÇANKIRI
AKP: Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitoğlu
ÇORUM
AKP: Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
CHP: Tufan Köse
DENİZLİ
AKP: Cahit Özkan, Şahit Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar
İyi Parti: Yasin Öztürk
DİYARBAKIR
AKP: Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat
HDP; Aydın Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları
DÜZCE
AKP: Fahri Çakır, Ayşe Keşir
MHP: Ümit Yılmaz
EDİRNE
AKP: Fatma Aksal
CHP: Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan
İYİ Parti: İmren Çakırlar
ELAZIĞ
AKP: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ
CHP: Gürsel Erol
ERZİNCAN
AKP: Süleyman Karaman, Burhan Çakır
ERZURUM
AKP: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir
İYİ Parti: Muhammet Naci Cinisli
MHP: Kamil Aydın
ESKİŞEHİR
AKP: Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay
CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü,
İYİ Parti: Arslan Kabukcuoğlu, Metin Nurullah Sazak
GAZİANTEP
AKP Abdülhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
CHP: Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan
HDP: Mahmut Toğrul
İYİ Parti: İmam Hüseyin Filiz
MHP: Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay
GİRESUN:
AKP: Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk
CHP: Necati Tığlı
GÜMÜŞHANE
AKP: Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş
HAKKARİ:
HDP: Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu
HATAY
AKP: Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi
CHP: Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir
HDP: Barış Atay Mengüllüoğlu,
MHP: Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Gül
IĞDIR
HDP: Habip Eksik
MHP: Yaşar Karadağ
ISPARTA
AKP: Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz
İYİ Parti: Aylin Cesur
İstanbul 1. Bölge
AKP: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan,Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun
CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce, HDP: Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu
MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter
İyi Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu
İSTANBUL
İstanbul 2. Bölge
AKP: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat
CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker
HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya
MHP: Celal Adan, Cemal Çetin
İyi Parti: Ümit Özdağ
Fatih Mehmet Şeker
İstanbul 3. Bölge
AKP: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil
CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam
HDP: Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm
MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, İyi Parti, Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz
İZMİR
İzmir 1. Bölge
AKP: Binali Yıldırım, Mahmut Atillah Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle
CHP: Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu,Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan
HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü
İyi Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu
MHP: Hasan Kalyoncu
İzmir 2. Bölge
AKP:
Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
CHP: Kemal Kılıçdaroğlu,Ünal Çeriköz, Kamil Okyay Sındır, Atila Setel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter
HDP: Murat Çepni
İyi Parti: Altun Çıray
MHP: amer Osmanağaoğlu
KAHRAMANMARAŞ
AKP: Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
İYİ Parti: Faruk Atlı
MHP: Sefer Aycan
KARABÜK
AKP: Cumhur Ünal, Niyazi Güneş
CHP: Hüseyin Avni Aksoy
KARAMAN
AKP: Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser
CHP: İsmail Atakan Ünver
KARS
AKP: Ahmet Arslan, Yunus Kılıç
HDP: Ayhan Bilgen
KASTAMONU
AKP: Hakkı Köylü, Metin Çelik
CHP: Hasan Baltacı
KAYSERİ
AKP: Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis
CHP: Çetin Arık
İYİ Parti: Dursun Ataş
MHP: İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy
KIRIKKALE
AKP: Ramazan Can
CHP: Ahmet Önal
MHP: Halil Öztürk
KIRKLARELİ
CHP: Türabi Kayan, Vecdi Gündoğu
AKP: Selahattin Minsolmaz
KIRŞEHİR
AKP Mustafa Kendirli
CHP: Metin İlhan
KİLİS
AKP: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal
KOCAELİ
AKP: Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehme Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan
MHP: Saffet Sancaklı
İyi Parti: Lütfü Türkkan
HDP: Ömer Faruk Gergerlioğlu
KONYA
AKP: Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Haci Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Adullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez
CHP: Abdullatif Şener, Abdulkadir Karaduman,
MHP: Mustafa Kalaycı, Esin Kara,
İyi Parti: Farettin Yokuş
KÜTAHYA
AKP: Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler
CHP: Ali Fazıl Kasap
MHP: Ahmet Erbaş
MALATYA
AKP: Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
CHP: Veli Ağbaba
MHP: Mehmet Celal Fendooğlu
MANİSA
AKP: Murat Baytur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Özkan
CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekirevirgen
İyi Parti: Tamer Akkal
MHP: Erkan Akçay
MARDİN
HDP: Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay
AKP: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya
MERSİN
AKP: Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan
CHP: Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır
HDP: Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan
İyi Parti: Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı
MHP: Olcay Kılavuz, Baki Şimşek
MUĞLA
CHP: Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin
AKP: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
İyi Parti: Metin Ergun
MUŞ
HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık
AKP: Mehmet Emin Şimşek
NEVŞEHİR
AKP: Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe
CHP: Faruk Sarıaslan
NİĞDE
AKP: Yavuz Ergun, Selim Gültekin
CHP: Ömer Fethi Gürer
ORDU
AKP: Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu
CHP: Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel
MHP: Cemal Enginyurt
OSMANİYE
AKP: Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya
MHP: Devlet Bahçeli
CHP: Baha Ünlü
RİZE
AKP: Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı
SAKARYA
AKP: Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek
CHP: Engin Özkoç
İyi Parti: Ümit Dikbayır
SAMSUN
AKP: Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat köktaş
Orhan Kırcalı
CHP: Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu
MHP: Erhan Usta
İyi Parti: Bedri Yaşar
SİİRT
AKP: Osman Ören
HDP: Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş
SİNOP
AKP: Nazım Maviş
CHP: Barış Karadeniz
SİVAS
AKP: İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci
CHP: Ulaş Karasu
MHP: Ahmet Özyürek
ŞANLIURFA
AKP: Ahmet Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil, Özşavlı, Ahmet Akay,
HDP: Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin
MHP: İbrahim Özyavuz
CHP: Aziz Aydınlık
ŞIRNAK
HDP: Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz
AKP: Rizgin Birlik
TEKİRDAĞ
AKP: Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer
İyi Parti: Enez Kaplan
TOKAT
AKP: Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin
CHP: Kadim Durmaz
MHP: Yücel Bulut
TRABZON
AKP: Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora
CHP: Ahmet Kaya
İyi Parti: Hüseyin Örs
TUNCELİ
CHP: Polat Şaroğlu
HDP: Alican Önlü
UŞAK
AKP: Mehmet Altay, İsmail Güneş
CHP: Özkan Yalım
VAN
AKP: Osman Nuri Gülaçar, İrfan kartal, Abdulahat Arvas
HDP: Sezail Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan
Tayip Temel
YALOVA
AKP: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
CHP: Özcan Özel
YOZGAT
Bekir Bozdağ
Yusuf Başer
MHP: İbrahim Ethem Sadef
CHP:Ali Keven
ZONGULDAK
AKP: Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
CHP: Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz