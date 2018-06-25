Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın seçim zaferine Almanya ve Avrupa'dan tepkiler /25 Haziran 2018 09:11

Erdoğan'ın seçim zaferine Almanya ve Avrupa'dan tepkiler

Seçim sonuçları Alman ve Avrupalı siyasilerin gündeminde. Yeşiller partili Cem Özdemir Almanya'da Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayanları eleştirirken Sol Partili Dağdelen "Seçimler ne özgür ne de adildi" dedi.

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Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,5'le cumhurbaşkanı seçildiği seçim sonuçlarıyla ilgili Almanya ve Avrupa'dan değerlendirmeler geliyor. Almanya'daki Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sürecine yönelik eleştiride bulundu.

Federal Meclis'teki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olan Dağdelen, seçimler için "ne özgür ne de adil" dedi. "Seçim gününden önce yapılan manipülasyon ile Erdoğan, otoriter bir başkanlık sistemi hedefine ulaştı" diyen Dağdelen, "Erdoğan'ın Türkiye'yi yeni bir gerginliğe itmesinden korkuluyor" diye konuştu.

Cem Özdemir'den Erdoğan taraftarlarına tepki

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Almanya'da Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan Türkleri eleştiren bir açıklama yaptı. Özdemir "Kutlama yapan Erdoğan taraftarları sadece otokratlarına sevinç gösterisinde bulunmuş olmuyorlar, aynı zamanda liberal demokrasimizi reddettiklerini de ifade etmiş oluyorlar. Tıpkı (sağ popülist) Almanya için Alternatif (AfD) partisi gibi" dedi.

HDP'nin yüzde 10 seçim barajını aşmış olmasına da değinen Özdemir, "Aldıkları iyi sonuç ve son haftalardaki atmosfer değişikliği, Türkiye'de birçok insanın Erdoğan'ın korku rejiminden bıktığını gösteriyor" dedi. Özdemir, "Eğer bu seçim mücadelesi biraz olsun adil bir biçimde geçmiş olsaydı Erdoğan iktidarı bırakmak zorunda kalırdı" diye konuştu. Özdemir, CHP ve HDP'nin seçim kampanyasının ötesinde rejime rahatsızlık vermeyi ve "Türkiye'de demokrasi ışığını yukarıda tutmayı" sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Weidel: Türkiye'de demokrasi tehlike altında

Türkiye'deki seçim sonuçlarına bir tepki de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'dan geldi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Weidel, Türkiye'de demokrasinin tehlike altında olduğunu söyledi.

"Parlamentarizm, demokrasi tehlike altında" diyen Weidel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce bir söyleşide sarf ettiği "Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz" sözünü hatırlatarak bu sözün şimdi gerçekleştiğini belirtti. Weidel, Erdoğan'ın bölgedeki Yeni Osmanlıcı nüfuzunun daha da artacağını söyledi.

Alman siyasetçi, "Türkiye içi çatışmaların Almanya sokaklarına daha da fazla taşınacağını" belirtti. Weidel bu "sürdürülemez" durumun, "Erdoğan'ı iktidar sarhoşluğunda sürekli destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in utanç verici bir marifeti" olduğunu savundu. Merkel'in Avrupa Birliği (AB) sınırlarına yatırım yapmak yerine Erdoğan'ı mali olarak desteklediğini belirten Weidel, göç sorununda Merkel'in kendisini Erdoğan'a bağımlı hale getirdiğini söyledi.

AP Türkiye raportörü Piri: Türkiye'deki siyasi muhalefet dirençli

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yorum yaptı. Piri paylaşımlarında şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal, medyanın yanlı yayıncılık yaptığı ve eşit olmayan koşullarda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanmayı başardı. Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem."

Piri, HDP'nin barajı aşarak meclise girmesini de "kayda değer bir başarı" olarak niteledi. Türkiye Raportörü, Twitter paylaşımında "Cumhurbaşkanı adayı ve 10 milletvekili cezaevinde olan, dört bin aktivisti tutuklu, yüz civarında belediye başkanı görevden alınmış olan HDP'nin, güneydoğuda seçim sandıklarının yer değiştirmiş olmasına karşın yüzde 10'luk seçim barajını aşmayı başarması kayda değer bir başarı" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın seçimlerin ardından OHAL'i kaldırma sözünü hatırlatan Piri, "Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'i kaldırma ve tekrar hukuk düzenine dönme vaadini yerine getirecek mi. Cezaevlerinde onbinlerce insan adil yargılanmayı bekliyor. Seçimlerin (ilk) sonuçları Türkiye'deki siyasi muhalefetin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye'de demokratik değişim için hâlâ güçlü bir tabanın olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek muhatap olmadığını dikkate almalı" dedi.
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