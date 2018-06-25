Erdoğan'ın seçim zaferine Almanya ve Avrupa'dan tepkiler

Türkiye'deki seçim sonuçlarına bir tepki de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'dan geldi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Weidel, Türkiye'de demokrasinin tehlike altında olduğunu söyledi.

"Parlamentarizm, demokrasi tehlike altında" diyen Weidel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce bir söyleşide sarf ettiği "Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz" sözünü hatırlatarak bu sözün şimdi gerçekleştiğini belirtti. Weidel, Erdoğan'ın bölgedeki Yeni Osmanlıcı nüfuzunun daha da artacağını söyledi.

Alman siyasetçi, "Türkiye içi çatışmaların Almanya sokaklarına daha da fazla taşınacağını" belirtti. Weidel bu "sürdürülemez" durumun, "Erdoğan'ı iktidar sarhoşluğunda sürekli destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in utanç verici bir marifeti" olduğunu savundu. Merkel'in Avrupa Birliği (AB) sınırlarına yatırım yapmak yerine Erdoğan'ı mali olarak desteklediğini belirten Weidel, göç sorununda Merkel'in kendisini Erdoğan'a bağımlı hale getirdiğini söyledi.





AP Türkiye raportörü Piri: Türkiye'deki siyasi muhalefet dirençli





Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yorum yaptı. Piri paylaşımlarında şunları yazdı:





"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal, medyanın yanlı yayıncılık yaptığı ve eşit olmayan koşullarda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanmayı başardı. Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem."





Piri, HDP'nin barajı aşarak meclise girmesini de "kayda değer bir başarı" olarak niteledi. Türkiye Raportörü, Twitter paylaşımında "Cumhurbaşkanı adayı ve 10 milletvekili cezaevinde olan, dört bin aktivisti tutuklu, yüz civarında belediye başkanı görevden alınmış olan HDP'nin, güneydoğuda seçim sandıklarının yer değiştirmiş olmasına karşın yüzde 10'luk seçim barajını aşmayı başarması kayda değer bir başarı" ifadesini kullandı.





Erdoğan'ın seçimlerin ardından OHAL'i kaldırma sözünü hatırlatan Piri, "Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'i kaldırma ve tekrar hukuk düzenine dönme vaadini yerine getirecek mi. Cezaevlerinde onbinlerce insan adil yargılanmayı bekliyor. Seçimlerin (ilk) sonuçları Türkiye'deki siyasi muhalefetin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye'de demokratik değişim için hâlâ güçlü bir tabanın olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek muhatap olmadığını dikkate almalı" dedi.