Samanyolu Haber /Ekonomi / Tam iki milyon 250 bin ton hububat ithali için vergi sıfırlandı! /21 Ağustos 2018 16:14

Tam iki milyon 250 bin ton hububat ithali için vergi sıfırlandı!

750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç sıfır gümrük ile ithal edilecek. Hububat Üreticileri Sendikası 15 Ağustos'ta açıklanan hububat ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamasının çiftçinin üretimden vazgeçmesine neden olacağını duyurdu.

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-Çiftçi-Sen’e bağlı Hububat Üreticileri Sendikası (Hububat-Sen) hububat ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamasının çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdiği uyarısını yaptı. Sendika gümrük vergisinden muaf tutulan ürünlerden arpa ve buğdayda Türkiye’de hasadın tamamlandığını, mısırda bitmek üzere olduğunu ve pirinç üreticisinin eylülde hasada hazırlandığını hatırlattı.

Resmî Gazete’de 15 Ağustos 2018’te yayınlanan bir kararname ile tarife kontenjanı çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak toplam 2 milyon 250 bin tonluk hububat ithalatında gümrük vergisi alınmayacağı duyuruldu. Açılan tarife kontenjanı ile 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç sıfır gümrük ile ithal edilecek.

ÇİFTÇİDEN UYARI

Sendika sıfır gümrükle Türkiye’ye giren hububat dolayısıyla fiyatların baskılanacağı ve çiftçinin ürününün değerinin altına fiyatlanacağı uyarısında bulunuyor:

“Çiftçiler 1,5 milyon hektar arazide düşük belirlenen fiyatlar nedeniyle hububat ekiminden vaz geçti. Eğer arpa, buğday fiyatları maliyet+%25 kazanç+insanca yaşam payı eklenerek hesaplanmış olsaydı boş bırakılan bu alanlar ekilmiş olacaktı. Bu arazilerde dekara en az 200 kilogram verimlilikle 3 milyon ton arpa veya buğday üretilebilecek, ithalata gerek kalmayacaktı. Mısır ve pirinç hasadı daha yapılmadan, çiftçi mısır ve pirincini elden çıkarmadan sıfır gümrüklü ithalat kararı, oluşacak fiyatı baskılamaya yönelik bir hamledir. Çiftçi aleyhinedir. Ayrıca bu hamle önümüzdeki üretim sezonu için bir kısım çiftçiyi üretimden vazgeçirici, caydırıcı bir işlev görecektir. Kabul edilemez. “,

SENDİKADAN 3 ÖNERİ

Kararla ilgili olarak sendikadan üç öneri geldi:

*Sıfır gümrüklü ithalatlar durdurulsun.

*Hububat fiyatları, maliyet+%25 kazanç+insanca yaşam payı eklenerek belirlensin ve uygulansın. TMO belirlenen bu fiyatın gerçekleşmesi için görevlendirilsin, ithalat için değil.

*Türkiye olarak DTÖ’nün tarım ve gıda normlarının zorunlu uygulandığı tarım ve gıda bölümünden ayrılsın. Bağımsız, demokratik, sosyal bir tarım programı üretici sendikalarının da katılımıyla hazırlansın ve uygulansın.

Gazeteduvar.com
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