Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye şimdi de şeftali ve nektarin darbesi /21 Ağustos 2018 13:51

Rusya'dan Türkiye'ye şimdi de şeftali ve nektarin darbesi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un yetkilileri, mantar tespit edilen neredeyse 57 ton şeftali ve nektarinin Rusya'dan Türkiye'ye geri gönderildiğini söyledi.

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Rosselhoznadzor'un Krasnodar ve Adıgey bölgelerinden sorumlu ofisinden yetkililer, Türkiye'den gönderilen 56.7 ton şeftali ve nektarini geri gönderme kararı aldıklarını belirtti. 

Sputnik'te yer alan habere göre, bu karar, meyvelerde 'monilinia fructicola' ismi verilen ve ürünlerin çürümesine neden olan bir tür mantar hastalığı tespit edilmesi yüzünden alındı.

Rusya 'nın tarım yasaları gereği mantar hastalığı tespit edilen meyvelerin ülkeye kabul edilemeyeceğini kaydeden yetkililer, söz konusu ürünlerin hepsinin üretici ülke olan Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.
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