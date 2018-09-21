Samanyolu Haber /Sağlık / Tam bin aile hekimi ayrıldı /21 Eylül 2018 22:59

Tam bin aile hekimi ayrıldı

Zor koşullar nedeniyle yaklaşık 1000 aile hekiminin görevinden ayrılmayı tercih ettiği belirtildi

SHABER3.COM

Sağlıkta şiddet, hak kayıpları ve iş yüküyle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini aktarabilmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan iki kez randevu isteyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan, koşullar nedeniyle yaklaşık 1000 aile hekiminin görevinden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi.

Aile hekimlerinin üretilen sağlık hizmetinin üçte birinden fazlasını karşıladığını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan, "Sahada müthiş bir gerilim var. Bakanımıza aile hekimlerinde tükenmişliğe neden olan konuları anlatmak istiyoruz" dedi.

Bakanlığın üst düzey diğer yetkileriyle görüştüklerini ancak henüz sorunların giderilmesinde yol alamadıklarını anlatan Atakan, şunları söyledi:

"Aile hekimleri, aşılama oranları ve koruyucu sağlık hizmetlerini arttırdı, anne ve bebek ölümlerini azalttı. Birinci basamakta çalışan hekimler prestijli bir kimlik kazandı. Vatandaşlar da memnun. Ancak şiddet, aşırı iş yükü ve hak kayıpları nedeniyle zamanla tükenmişliğe doğru yol almaya başladık. Açık olarak söylüyorum, tükendik. Aile hekimliğinin cazip tarafları kalmadı. Yeni açılan aile hekimliği kadroları dolmuyor. Yetkililerin sağlık çalışanlarının değerini azaltıcı, 'Her şeyi yapacaklar, yapmazlarsa şikâyet edin' sözleri halk ile hekimleri karşı karşıya getiriyor. Günah keçisine dönüştürülmüş durumdayız."

24 BİN HEKİM, YILDA 150 MİLYON BAŞVURU

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre Türkiye'de halen yaklaşık 24 bin aile hekimi, yılda 150 milyon başvuruya karşılık veriyor. Aile hekimleri, sorunlarını aktarmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan istedikleri randevulara olumlu yanıtı alamayınca, bu kez gazete ilanıyla taleplerini dile getirmişti.
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