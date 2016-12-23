Tam 12 yıl geri gittik

Rusya ile yaşanan ‘uçak krizi’nin ardından Antalya’da turizm ‘alarm vermeye’ başlamış, ekonomideki ‘kriz,’ 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalı saldırıların ardından düşüş süreklilik kazanmıştı.







Kültür ve turizm il müdürlüğü verilerine göre Antalya’da bu yıl Rus ve Alman turistlerde yaşanan kayıpla birlikte turizm rakamları 12 yıl geriye giderek, 2004 rakamlarının da altına düştü.





Aralık ayı rakamlarına göre kente toplam 6 milyon turist gelirken, geçen yıla göre kentteki Rus turistlerde yüzde 85, Alman turistlerde yüzde 35 azalma söz konusu. Rus turist sayısı 3.5 milyondan 500 bine, Alman turist sayısı ise 3 milyondan 1.9 milyona geriledi. Bu da Antalya turizminin 2015 yılına göre yüzde 46 oranında gerilediği anlamına geliyor.





Önceki yıllara göre çok geride





Önceki yıllardaki rakamlara bakıldığında ise Antalya’da turizmde yaşanan kaybın ne denli olduğu görülüyor. Buna göre kente 2014’te 12 milyon, 2013’te 11.5 milyon, 2012’de 10.7 milyon, 2011’de 10.9 milyon, 2010’da 9.5 milyon, 2009’da 8.7 milyon, 2008’de 8.9 milyon, 2007’de 7.6 milyon, 2005’te 7.2 milyon, 2006’da da 6.4 milyon turist geldi.





Rakamlar, Antalya’ya 2016’da gelen turist sayısının 2004 yılının bile gerisine düştüğünü gösteriyor.





‘6 milyon turistin gelmesi mucize’





Verileri değerlendiren Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kente bu yıl 6 milyon turist gelmesini ‘mucize’ diye niteleyerek, “Tüm sektör açısından çok zor bir yıl oldu. Bundan sonrasının daha iyi olacağını öngörebiliyoruz. Her şeye rağmen bu 6 milyonun gelmesi bir mucizeydi. Yeni sezonun 2016’dan daha iyi geçeceğini, özellikle Rusya pazarında düşünüyorum. Avrupa pazarı ise tahmin ediyorum beklemede” diye konuştu.





‘2017 sezonu geç başlayacak’





Yeni sezonun daha iyi geçeceğini düşündüğünü belirten Yavuz, “2017 geç başlayan bir sezon olacak. Klasik nisan ayında değil mayıs sonu, haziran gibi başlayıp ekim sonu biter. Dört-beş aylık bir sezona sıkışır” dedi.