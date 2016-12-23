Samanyolu Haber /Gündem / AKP kayyımlarına İngiliz mahkemesinden şok /23 Aralık 2016 13:07

AKP kayyımlarına İngiliz mahkemesinden şok

Britanya yargısı, Akın İpek'in İngiltere'deki mal varlığına AKP'nin kayyım adı altında yandaşları üzerinden gasp girişimine izin vermedi. Mahkeme, Türkiye'deki kayyımların İngiltere'de herhangi bir söz hakkı olmadığına karar verdi.

Akın İpek: Tertemiziz...

İpek grubuna ait şirketler 2015 yılının ekim ayında AKP'nin gasp mekanizması olarak görülen kayyımlara devredilmişti. Londra’daki mahkeme hükmünün dün açıklanmasından sonra Londra’da yaşayan Akın İpek Reuters’e gönderdiği e-posta mesajında, “Adaletin gerçekleştiğini görmekten çok mutluyum” dedi.

Kayyımlar, Akın İpek’in 2014’ün mart ayında İngiltere’de kurulmuş olan Koza Ltd. adlı yan şirketin başkanlığından uzaklaştırılmasını ve şirketin elindeki 60 milyon sterlinlik hissedar sermayesinin kullanımında söz hakkının elinden alınmasını istemişti.

Reuters’e göre ayrıca AKP kayyımlarının Britanya’daki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar veren yargıç aynı zamanda 60 milyon sterlinin Hanson adlı varlık yönetim şirketi tarafından yönetilen hesaplara aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetti.
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