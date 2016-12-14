Tam 1 milyar 279 milyon dolar!

Merkez Bankası rezervleri 8 ayın düşüğünde





Foreks’in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, bir önceki hafta 98 milyar 633 milyon dolar olan rezerv, 9 Aralık ile sona eren haftada 97 milyar 354 milyon dolara geldi. Böylece rezervler 29 Nisan 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.





Bankanın altın rezervi aynı dönemde 14 milyar 966 milyon dolar olarak kaldı. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervi 113 milyar 599 milyon dolardan 112 milyar 320 milyon dolara geldi.





Merkez Bankası döviz rezervi 2008 yılı sonunda 70 milyar 75 milyon dolar, 2009 yılı sonunda 70 milyar 689 milyon dolar, 2010 sonunda 80 milyar 696 milyon dolar, 2011 sonunda 78 milyar 330 milyon dolar, 2012 sonunda 100 milyar 320 milyon dolar, 2013 sonunda 112 milyar 3 milyon dolar, 2014 yılı sonunda 106 milyar 315 milyon dolar ve 2015 yılı sonunda 92 milyar 923 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.