Samanyolu Haber /Spor / Dünya futbolunda bir ilk: Videodan penaltı kararı /14 Aralık 2016 17:30

Dünya futbolunda bir ilk: Videodan penaltı kararı

Dünya futbol tarihinde ilk kez bir karşılaşmada video görüntüleri kullanılarak penaltı kararı verildi.

Dünya futbol tarihinde ilk ...Video görüntüleri ile penaltı kararı verildi.

FIFA'nın düzenlediği Dünya Kulüpler kupasında Kashima Antlers ve Atletico Nacional takımları arasında oynanan maçta hakem saha kenarındaki monitörden video görüntülerini izleyerek penaltı kararı verdi.
Hakem Viktor Kassai, maçın 31. dakikasında Kashima'nın savunma oyuncusu Daigo Nishi'nin Atletico'nun forveti Orlando Berio tarafından ceza sahasında düşürdüğü pozisyonu kaçırdı.

Hakem Viktor Kassai, pozisyonun tekrarını saha kenarındaki monitörden izledi.


Hakem Viktor Kassai, pozisyonun tekrarını saha kenarındaki monitörden izledi.

Hakem itirazlar üzerine, pozisyonu saha kenarındaki monitörden tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

Karşılaşma Kashima'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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