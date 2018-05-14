Talep yokluğundan bir halka arz daha iptal oldu

Türkiye'de perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Beymen ve DeFacto, mayıs başında borsada planladıkları halka arzları Türk Lirası'nda görülen rekor düşük seviyelerin uluslararası yatırımcıların iştahını azalttığı gerekçesiyle iptal etmişti.







Hatta, Beymen ve DeFacto'nun halka arzlarının ertelenmesini Bloomberg, "Türkiye'nin halka arzda rekor rüyası kâbusa dönüşüyor" başlığıyla haberleştirmişti.





Bugün halka arzı erteleme furyasına yeni bir isim daha eklendi.





Yıldız Holding’e bağlı Gözde Girişim’in yüzde 54,30 pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin halka arzı geçtiğimiz haftanın son işlem günündeki talep toplamada yeterli katılımın gelmemesi nedeni ile daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelendi.





Açıklama Gözde Girişim tarafından KAP'a yapıldı.





KREDİ BORÇLARININ AZALTILMASI PLANLANIYORDU





Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL nominal değerli payı halka arz edecek Penta’nın talep toplama fiyat aralığı ise 9,5 TL-11,4 TL olarak belirlenmişti.





Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda Penta’nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacaktı.





Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyordu.





ŞOK MARKETLER, FİYAT ARALIĞINI İNDİRDİ





Öte yandan, Şok Marketler’in halka arzı ise fiyat aralığının aşağı revize edilmesi ardından devam ediyor. Şok Marketler'in halka arzı, indirimli fiyat aralığının üst bandından gerçekleşti.





1 TL nominal değerli payların fiyatı 10,5 lirada oluştu. Belirlenen nihai halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 2 milyar 294 milyon 250 bin TL oldu.





Şirket sermayesinin 360 milyon liradan 578,5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218,5 milyon lira nominal değerli hisse payları halka arz edilirken gelen talep 406,70 milyon lira nominal hisse kadar oldu. Şirket paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.





Dağıtım neticesinde tahsisat oranlarında değişiklik yapılmadı ve halka arz edilen payların yüzde 7,5’i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a, yüzde 7,5'i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a, yüzde 85'i Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.