'Altınları Zarrab davası korkusuyla ABD'den getirdiler'

ABD Hazine Bakanlığı'nın 'yaptırım delme suçuna dahil olmuş' Türk bankalarına para keseceğini belirten Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, Türkiye'nin FED hesabında bulunan tonlarca altını çektiğini aktardı. Gürcanlı, "Acaba FED'deki altınlar 'ABD Hazine Bakanlığı cezaya karşılık bu altınlara el koyabilir' endişesiyle mi çekildi?" diye sordu.





Gürcanlı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki hapis cezası kararının ardından Türkiye'de 'yaptırım delme suçuna dahil olmuş' Türk bankalara ceza kesileceğini söyledi.





Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik krize bir de ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk bankalarına yazacağı milyar dolarlık cezanın ekleneceğini ifade eden Gürcanlı, AKP hükümetinin de yaklaşan tehlikenin farkında olduğunu kaydetti.





Merkez Bankası'nın, FED'deki 30 bin civarındaki altını 2017 yılının sonunda çekip, başka kurumlara aktardığını yazan Gürcanlı, şu ifadeleri kullandı: "Seçim tartışmaları arasında kaybolan çok kritik bir bilgi geçenlerde kamuoyuna sızdı; Türkiye Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'ndaki (FED) hesabında bulunan altınları sessiz sedasız çektiği ortaya çıktı. Merkez Bankası, FED'deki 30 bin civarındaki altını 2017 yılının sonunda çekip, başka kurumlara aktardı. Sizce de Türkiye Merkez Bankası'nın FED'deki hesapları 'sıfırlaması' manidar değil mi? Acaba FED'deki altınlar 'ABD Hazine Bakanlığı cezaya karşılık bu altınlara el koyabilir' endişesiyle mi çekildi?"

