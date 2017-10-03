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Talabani hayatını kaybetti
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Talabani hayatını kaybetti
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03 Ekim 2017 16:35
Talabani hayatını kaybetti
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani hayatını kaybetti.
SHABER3.COM
Rûdaw’da yer alan habere göre portalın Almanya muhabiri, Celal Talabani’nin bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.
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