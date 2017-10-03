Samanyolu Haber /Dünya / Talabani hayatını kaybetti /03 Ekim 2017 16:35

Talabani hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Rûdaw’da yer alan habere göre portalın Almanya muhabiri, Celal Talabani’nin bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.
 
<< Önceki Haber Talabani hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:18