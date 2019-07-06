Samanyolu Haber /Gündem / Taksim’in 'Eylem'i hayatını kaybetti /06 Temmuz 2019 16:52

Taksim’in 'Eylem'i hayatını kaybetti

12 yaşındaki Eylem, Gezi Direnişi, 1 Mayıs kutlamaları ve bunun gibi birçok toplumsal olayda, basın açıklamaları ve yürüyüşlerde eylemcilerle birlikte yürür, onlara eşlik ederdi.

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Taksim’in sevilen köpeği ‘Eylem’, bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Eylem, Gezi Direnişi gibi birçok toplumsal olayda eylemcilerin yanında durmasıyla biliniyor.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre göre adı yurttaşlar tarafından Eylem konulan İstanbul Beyoğlu'nun sevilen ve tanınan köpeği hayatını kaybetti

Eylem, önceki gün bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca mahalleli hemen Beyoğlu Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Ancak, Eylem hayatını kaybetti. Eylem, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

12 yaşındaki Eylem, Gezi Direnişi, 1 Mayıs kutlamaları ve bunun gibi birçok toplumsal olayda, basın açıklamaları ve yürüyüşlerde eylemcilerle birlikte yürür, onlara eşlik ederdi. Eylemcilerin yanından ayrılmayan Eylem, bu eylemlere yönelik yapılan müdahaleler sırasında yoğun biber gazından etkilenmiş, gözleri yanan Eylem’in yardımında yine yurttaşlar koşmuştu.

Taksim esnafından Necat Gül, “Son dönemlerde ayaklarında problem vardı. Yürümekte güçlük çekiyordu. Öldüğünü duyduk çok üzüldük” dedi.
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