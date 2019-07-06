Samanyolu Haber /Spor / Emre'den sonra bir eski isim daha Fenerbahçe'ye mi dönüyor? /06 Temmuz 2019 16:33

Emre'den sonra bir eski isim daha Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Sarı-Lacivertliler üç stoper transferi yapan Sevilla’da gözden düşen Danimarkalı oyuncuyu ikna etti. Yönetim, İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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Son yılların en büyük transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlıyor... Forvet ve orta alanın yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i bitirmek üzere. Yönetim transferde önemli mesafe kat etti.

GERİ DÖNMEYİ KABUL ETTİ

Sevilla'nın savunmaya Maximilian Wöber, Jules Kounde ve Diego Carlos'i transfer etmesi nedeniyle gözden düşen Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Kısa süre önce Sevilla ile pazarlık masasına oturan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sevilla ise Simon Kjaer'i satmayı planlıyor.

SEVİLLA'NIN TAVRI YUMUŞADI

Ancak Danimarkalı yıldızın Fenerbahçe'ye dönme isteği nedeniyle Sevilla'nın tavrında yumuşama olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

BUNDESLİGA KULÜPLERİ DE ONU İSTİYOR

İspanyol basını, Sevilla'da gözden düşen Simon Kjaer'le Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiğini yazdı. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif olmadığı da ifade edildi.
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