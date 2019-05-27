Taksiciler Odası: Erdoğan bize seçim geçince %50'ye varan zam vadetti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimden sonraki döneme denk gelen Haziran ayı sonunda taksi açılış ücretlerinin artırılacağını belirtti.



Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu.





AÇILIŞ ÜCRETİ VE KİLOMETRE ÜCRETİ ARTTI





Aksu, konuyla ilgili sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada zam konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirtti ve "Haziran sonunda taksi ücretleri artacak. Taksi açılış ücreti 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak" dedi. Aksu ayrıca, "Yaklaşık 22 aydır taksi ücretleri zamlanmıyor" diye konuştu.