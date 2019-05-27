Mızrak çuvala sığmıyor: Batıyoruz

Ekonomik kriz bankaları da vurdu. Firmalar kredi borcunu ödeyemediği için "batık kredi" diye bilinen takipteki alacak tutarı son bir yılda yüzde 63,8 arttı.





2018 yılının mayıs ayında 67,1 milyar TL olan batık kredi tutarı 2018 sonunda 93,6 milyar TL’ye çıkmıştı. 17 Mayıs itibarıyla batık tutarı 109,9 milyar TL’ye yükseldi. 2019 yılı içindeki artış yüzde 17,4 oldu.





Batık kredi tutarı açıklanan rakamlardan daha fazla. Zira Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine bankaların varlık yönetimi şirketlerine sattıkları alacaklar dahil değil.





GERÇEK BATIK ORANI YÜZDE 20'YE YAKLAŞTI





Yine "yakın izleme", "öz izleme" diye nitelenen ve "Grup 2" kategorisinde gösterilen ödeme kabiliyeti tehlikeye düşmüş krediler de tasnif dışı tutuluyor.





Bunlar ilave edildiğinde kredilerin yüzde 15-20’sine yakın kısmı takibe gitmiş ya da potansiyel takip olabilecek kredi boyutuna ulaşmış durumda.





Takipteki alacakların yüzde 82,2’sini ticari krediler teşkil ediyor. Tahsil edilemeyen krediler içinde bireysel kredilerin payı yüzde 17,8 oldu.







BDDK verilerine bankaların yüzde 2 komisyon mukabili varlık yönetim şirketlerine devrettiği batık kredilerle "yüzdürülen krediler (Grup 2)" dahil değil. Bunlar dahil edildiğinde batık kredilerin oranı yüzde 20'ye yaklaşıyor.





75,8 MİLYAR TL TİCARİ KREDİ BATTI





Bir yıl önce 50 milyar TL olan batık ticari kredile tutarı 2018 sonunda 75,8 milyar TL’ye, 17 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla da 90,4 milyar TL’ye ulaştı. Bir yıllık artış yüzde 80,9’u buldu.





Bir yıl önce 17,1 milyar TL olan tüketici kredileri ve kredi kartları takip tutarı mayısta yüzde 14 artarak 19,5 milyar TL’ye çıktı.





Konut kredilerdeki takip ilk defa 1 milyarı aşarak 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Konutta yıllık takip değişim oranı yüzde 44,1.





Kredi kartında batık tutarı konut kredilerinin 6 katına ulaşarak 6,6 milyar TL’ye yükseldi.



