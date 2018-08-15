Samanyolu Haber /Ekonomi / Tahtakale esnafı: Döviz bozdurma kampanyasında büyükler ortada yok /15 Ağustos 2018 19:08

Tahtakale esnafı: Döviz bozdurma kampanyasında büyükler ortada yok

BDDK ve Merkez Bankası'nın hamlesiyle gerileyen dövizler, Kapalıçarşı ve Tahtakale'de hareketliliğe neden oldu. Bazıları yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdururken, Tahtakale esnafı Reşat Yılmaz, büyük firmaların henüz döviz bozdurma konusunda piyasada görünmediğini söyledi.

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Döviz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve  Merkez Bankası'nın hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti. Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve 'Ayaklı borsa' olarak bilinen Tahtakale'yi hareketlendirdi. Döviz bozdurma çağrısına destek verenlerin yanı sıra yastık altındaki altınlarını bozduranlar oldu. 

"VATANDAŞ İYİ NİYETLE BOZDURUYOR ANCAK BÜYÜK FİRMALAR PİYASADA YOK"

Tahtakale esnafı Reşat Yılmaz, "Merkez Bankası'nın dünkü kararı gerçekten piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Piyasalar devamını bekliyor. Henüz tehlike geçmiş değil. Vatandaşlar iyi niyetle yastık altı altınlarını bozdurmaya başladı. Ancak henüz bozdurma konusunda büyük firmaları göremedik piyasada. Eğer büyük firmalarda olaya dahil olursa TL biraz daha güçlenir" dedi.
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