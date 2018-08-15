Samanyolu Haber /Gündem / TSK Şengal'i vurdu /15 Ağustos 2018 20:23

TSK Şengal'i vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları Şengal’de YBŞ mevzilerini bombaladı.

SHABER3.COM

Edinilen bilgilere göre TSK'ya bağlı savaş uçakları Irak'ın Şengal kentinde YBŞ mevzilerini bombaladı. YBŞ'yi PKK'nın Suriye kolu olarak gören Türkiye, Şengal'e bağlı Geliye Şino bölgesindeki YBŞ mevzilerini bombaladı.

Sputnik'e konuşan Şengal Peşmerge Birlikleri Sözcüsü Xelil Şirvan, TSK'ya ait savaş uçaklarının Şengal'de YBŞ mevzilerini bombaladığını belirterek, bombalama sonucu YBŞ'den bir komutanın öldüğünü bazı savaşçıların ise yaralandığını söyledi.

Bombardımanın bugün saat 18.00 sularında başladığını aktaran Şirvan, şöyle devam etti:" Bombardımanın olduğu bölgede YBŞ güçleri bulunuyor. Ölü ve yaralılar var ama sayı olarak tam tespit edemedik. YBŞ'den Mazlum adında bir komutanın bombardımanda öldüğü yönünde bize bilgi geldi."
TSK'ya ait savaş uçakları geçen sene de Şengal'de YBŞ mevzilerini bombalamıştı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TSK Şengal'i vurdu Sonraki Haber >>

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:25