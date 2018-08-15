TSK Şengal'i vurdu

Edinilen bilgilere göre TSK'ya bağlı savaş uçakları Irak'ın Şengal kentinde YBŞ mevzilerini bombaladı. YBŞ'yi PKK'nın Suriye kolu olarak gören Türkiye, Şengal'e bağlı Geliye Şino bölgesindeki YBŞ mevzilerini bombaladı.







Sputnik'e konuşan Şengal Peşmerge Birlikleri Sözcüsü Xelil Şirvan, TSK'ya ait savaş uçaklarının Şengal'de YBŞ mevzilerini bombaladığını belirterek, bombalama sonucu YBŞ'den bir komutanın öldüğünü bazı savaşçıların ise yaralandığını söyledi.





Bombardımanın bugün saat 18.00 sularında başladığını aktaran Şirvan, şöyle devam etti:" Bombardımanın olduğu bölgede YBŞ güçleri bulunuyor. Ölü ve yaralılar var ama sayı olarak tam tespit edemedik. YBŞ'den Mazlum adında bir komutanın bombardımanda öldüğü yönünde bize bilgi geldi."

TSK'ya ait savaş uçakları geçen sene de Şengal'de YBŞ mevzilerini bombalamıştı.



