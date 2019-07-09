'Tahliyelerin önünü açacak tasarı yeni yasama yılına kaldı' iddiası

Özellikle ceza infaz indirimi bekleyen ve hukuksuz operasyonlarla mağdur edilen on binlerce kişi ve yakını için erteleme haberi tam bir hayal kırıklığı oluştururken yasa tasarısının görüşülmesinin sonbahara kaldığını duyuransa HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu.





Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Maalesef haberim kötü.! Çok beklenen yargı reformu görüşmeleri TBMM'de yasama yılında yapılamayacak, Eylül'e kaldı. Milyonlarca insan bunu bekliyordu, gerekirse gece gündüz çalışılıp milletin sorunlarına çözüm bulunmalıydı. Umutlar sonbahara kaldı, ne derece sıkıntılar vardı..!" diye yazdı.









AKP medyasındaki haberlerde, Adalet Bakanlığı ve AKP'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulmasının beklendiği belirtilmiş ve 80 bin kişinin tahliye edilme ihtimaline dikkat çekilmişti.