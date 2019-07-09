Merkez Bankası Başkanı da KHK mağduru

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın azledilmesini “Merkez Bankası Başkanı da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları arasına eklenmiş oldu.” sözleriyle yorumladı.





20 Temmuz 2016-20 Temmuz 2018 arasında Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde 150 bin kişi KHK ile kamudan ihraç edilmişti.





Oluç, “Kurumsal hedefler tutturulamadı diye Hazine ve Maliye Bakanı görevden alınmıyor. Neden? Aile içi kriz olmasın diye ülke ekonomisi kriz yaşamaya devam ediyor, toplum kriz yaşamaya devam ediyor,” diye konuştu.





"SETA'NIN MEDYA ANDICINI KINIYORUZ"





Oluç, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığıyla bilinen Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri fişlemesine de temas etti.





Oluç, “Bu ihbarname ve fişleme belgesinde söylenenlerin hepsini gazeteciler ve gazetecilik adına da reddediyoruz. Bunların yazılmış olmasını kınıyoruz. Gazetecilik yapma konusundaki kararlı duruşları sebebiyle bu tutumu sürdüren gazetecileri tekrar saygıyla selamlıyoruz.” diye konuştu.





YARGI PAKETİ GECİKTİRİLİYOR





Yargı Reformu Paketi’nin ilk bölümünün halen Meclis’e getirilmemesini de eleştiren Oluç, “Bir an evvel Yargı Reform Paketi gündeme gelmeli, tartışılmalı, geniş bir mutabakat sağlanmalı ve bu mutabakat sayesinde hem yargıdaki işleyiş düzenlenmeli; hem TCK hem TMK’deki çeşitli maddelerde köklü değişiklikler yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Oluç, "İnfaz yasasındaki eşitsizlikler bir an evvel düzenlenmelidir. Yargı alanındaki bu ciddi eksikliklerle ilgili adım atılması için bir kez daha tüm partilere çağrıda bulunuyoruz.” dedi.