Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Serkan Gölge konuştu /30 Mayıs 2019 12:49

Tahliye olan Serkan Gölge konuştu

15 Temmuz sonrası milyonlarca mağduriyet oluşturan cadı avı kapsamında tutuklanan ve dün akşam denetimli serbestlikle tahliye edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge tahliyesi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Hatay'da yaklaşık 3 yıl önce Amerika'da Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalıştığı için bir akrabasının 'ajan olabilir' şeklindeki ihbarıyla tutuklanan ve bu süre zarfında hapiste tutulan Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkamayacak.

Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Şubat 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Gölge hakkındaki karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde yeniden değerlendirildi.

2'nci Ceza Dairesi, Gölge hakkındaki suçlamayı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' kapsamında değerlendirerek cezayı 4 yıl 12 aya indirdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VAR

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin de kararı onamasının ardından dün kaldığı İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edilen Gölge'nin yurt dışına çıkamayacağı belirtildi.

GÖLGE: NASA BENİ 1,5 YIL BEKLEDİ, TAHLİYE OLMAYINCA...

Gölge, Antakya'da babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada dün gece tahliyesinin ardından ABD konsolosluğundaki görevlilerin kendisini aradığını belirtti. 

Gölge avukatının denetimli serbestlik kapsamında yurt dışı çıkış yasağının bulunduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Gölge, NASA göreviyle ilgili sürece ilişkin, "NASA beni 1,5 sene bekledi, tahliye olmayınca tabii haliyle işten çıkarmak zorunda kaldı, ama açık kapı bıraktılar, 'eğer geri dönebilirsen seni tekrar elbetteki almak isteriz' dediler. Şu an bir yurt dışı çıkış yasağı var, belki o kaldırılabilir mi? onu bilemiyorum." diye konuştu.

Gölge, Anayasa Mahkemesi'nde halen devam eden bir davasının bulunduğunu ifade etti.
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