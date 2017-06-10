Samanyolu Haber /Gündem / Suud basını Türkiye'yi gizli anlaşmaları açıklamakla tehdit etti /10 Haziran 2017 05:00

Suud basını Türkiye'yi gizli anlaşmaları açıklamakla tehdit etti

Suudi Arabistan basını Türkiye ve Katar’ın Arap ülkelerinde istikrarsızlık çıkarmak için en üst düzeyde işbirliği yaptığı ile ilgili gizli anlaşmaları ifşa etmekle tehdit etti.

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Türkiye’nin Katar’a asker konuşlandırma kararının ardından Suudi medyası Türkiye’ye yoğun bir saldırı başlattı.

Yakın Doğu Haber‘in Arabi 21’e dayanarak verdiği habere göre Suudi Arabistan’da yayımlanan Riayd ve Ukaz gazeteleri Türkiye’yi terörü desteklemekle suçladı. Acil gazetesi ise Türkiye ve Katar’ın Arap ülkelerinin iç işlerine karışma ve istikrarsızlık çıkarma konusunda yaptığı anlaşmayı ifşa edeceğini bildirdi.

Haberin devamında şu görüşlere yer verildi:

“Ukaz gazetesi, Riyad gazetesinde de yayımlanan bir habere yer vererek terör örgütü olarak nitelediği Müslüman Kardeşler örgütünün Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar’a yönelik kararlarının ardından Türkiye’de toplandığını ve Türkiye hükümetinden tanınmış şahsiyetlerin de bu toplantıya katıldığını belirterek toplantıda Müslüman Kardeşler ve Katar hükümetinin desteklenmesi ve Mısır’a yönelik kışkırtıcı politikaların da sürdürülmesi konusunda anlaşma yapıldığını öne sürdü.

Gazetenin iddiasına göre Katar’da ikamet eden Müslüman Kardeşler üyelerine Katar üzerindeki baskıların azaltılması için derhal ülkeden ayrılarak Türkiye, Sudan, İngiltere ve Malezya gibi ülkelere gitmeleri yönünde talimat verildi.

Suudi Acil gazetesi de gizli belgeler ele geçirdiğini öne sürdüğü haberinde bu gizli belgelerde Türkiye ve Katar’ın Arap ülkelerinde istikrarsızlık çıkarmak için en üst düzeyde işbirliği yaptığının anlaşıldığını iddia etti.

Katar Emiri Temim bin Hamad’ın el-Cezire kanalının dışişleri bakanlığını takip ettiğine dair itirafta bulunduğunu ve el-Cezire yönetiminin Türkiye’ye yönelik eleştirileri durdurduğunu belirten Acil gazetesi, Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığının ilk dönemlerinde de Mısır’daki siyasi ve ekonomik kararların Katar’ın elinde olduğunu iddia etti. Acil’in haberine göre Katar Emiri, Mısır konusunda o kadar belirleyiciydi ki dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na Türkiye’ye Mısır’da tekstil ve turizm alanında yatırım imkanı sağlama sözü vermişti.” (Kronos)
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