Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'Katarlılar'ın Türkiye'deki yatırımları... /10 Haziran 2017 05:16

İşte 'Katarlılar'ın Türkiye'deki yatırımları...

Katarlılar'ın, Türkiye yatırımları tartışılıyor. Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Doğrudan Yatırım verilerine göre 2002 yılından 2007 Mart ayına kadar Katar’dan Türkiye’ye 1 milyar 506 milyon dolarlık doğrudan yatırım geldi. Katar, Türkiye’ye en çok doğrudan yatırım yapan 19’uncu ülke konumunda. Katar'dan gelen sermayenin ne kadarının gerçekten Katarlılar'a ait olduğu, ne kadarınınsa Katar görünümlü sermaye olduğu halen belirsizliğini koruyor...

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KATAR: 18 MİLYAR DOLAR YATIRDIK

Katar Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı Mohammad bin Ahmed bin Towar Al Kuwari, Nisan ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan fuarda Katar’ın Türkiye yatırımlarının 18 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti. Al Kuwari, Türkiye’de ikinci en büyük yatırımcı olduklarını da dile getirmişti. Bakanlığın 1.5 milyar dolar verisi ile 18 milyar dolar yatırım açıklaması oldukça farklı.



SICAK PARA MI?

Hem Türk hem de Katarlı yetkililer verilerin farklı hesaplanmasıyla bu sonuçların ortaya çıktığını belirtiyor. Özellikle ‘sıcak para’ olarak tarif edilen Merkez Bankası Ödemeler Dengesi’nde de net hata noksan payı olarak açıklanan para girişlerinin de çoğunun Katar kaynaklı olduğu ileri sürülmüştü. 

Biz de Ekonomi Bakanlığı’nın verileri ve açıklanmış diğer yatırımlarla Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının fotoğrafını çektik. (Hürriyet)

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