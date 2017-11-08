Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da yeni gözaltı dalgası /08 Kasım 2017 15:07

Suudi Arabistan'da yeni gözaltı dalgası

Suudi Arabistan’da yolsuzluk soruşturmalarında ikinci dalga gözaltıların başladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Reuters haber ajansı, kraliyet ailesinde yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanan Suudi Arabistan'da ikinci dalga gözaltıların başladığını duyurdu.

Yeni gözaltıların çoğunun, 2011 yılında ölen Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Sultan bin Abdulaziz'in akrabaları olduğu söyleniyor.

Diğer gözaltılarsa daha düşük seviyeli yöneticiler ve yetkililer.

Habere göre, politika ve iş dünyasına yakın kişiler gözaltına alındı. Geçtiğimiz Cumartesi günü (4 Kasım 2017) 11 Prens, 4 bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de içlerinde bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmıştı.


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