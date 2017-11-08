Samanyolu Haber /Gündem / MİT ve polisin kazı yaptığı bir tuhaf hazine avcılığından fiyasko çıktı! /08 Kasım 2017 15:19

MİT ve polisin kazı yaptığı bir tuhaf hazine avcılığından fiyasko çıktı!

1 yıldır Tarsus'ta özel harekat polisleri tarafından kazılan evden kral hazinesi ve Hz Musa'nın sandığının çıkması bekleniyordu ancak fiyaskoyla sonuçlandı

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Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazıdan resmi yazıya göre 1 adet bronz sikke ve kırık sütun parçası bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

HaberTürk'ün haberine göre, kazıda çalışmalar 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi. Bütün şehir ‘Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu’, ‘Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor’, ‘Yeraltı şehrine ulaşıldı’, ‘Tonlarca altın çıktı’ gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekillerinin bile alınmadığı kazıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

3'ÜNCÜ DERECE SİT ALANI

Ancak Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda kazı buluntularına dair bilgiler de yer aldı.

Yazıda 82 Evler Mahallesi’nde 3. derece arkeolojik SİT alanında Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım tarihli uzman raporunun incelendiği belirtildi.

'GANİMET'İN LİSTESİ 

Yazıda gizemli kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir."denildi.
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