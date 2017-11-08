MİT ve polisin kazı yaptığı bir tuhaf hazine avcılığından fiyasko çıktı!

Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazıdan resmi yazıya göre 1 adet bronz sikke ve kırık sütun parçası bulundu.







RESMİ AÇIKLAMA YOK





HaberTürk'ün haberine göre, kazıda çalışmalar 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi. Bütün şehir ‘Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu’, ‘Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor’, ‘Yeraltı şehrine ulaşıldı’, ‘Tonlarca altın çıktı’ gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekillerinin bile alınmadığı kazıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.





3'ÜNCÜ DERECE SİT ALANI





Ancak Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda kazı buluntularına dair bilgiler de yer aldı.





Yazıda 82 Evler Mahallesi’nde 3. derece arkeolojik SİT alanında Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım tarihli uzman raporunun incelendiği belirtildi.





'GANİMET'İN LİSTESİ





Yazıda gizemli kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir."denildi.