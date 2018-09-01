Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan sınıra kanal kazıp Katar'ı izole edecek /01 Eylül 2018 11:21

Suudi Arabistan sınıra kanal kazıp Katar'ı izole edecek

Suudi Arabistanlı Prens Abdullah bin Suud el Kahtani, Twitter hesabından Suudi Arabistan ile Katar arasındaki Salwa Kanalı'nın kazılacağını ve böylece Katar'ın izole edileceğini yazdı.

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"Büyük proje bölgedeki coğrafyayı değiştirecek" ifadelerini kullanan Kahtani, söz konusu projeyi 'tarihi' olarak tanımladı.

Prens Abdullah bin Suud el Kahtani, Twitter'daki iletisini şu ifadelerle devam ettirdi:

"Coğrafi değişimi bu tertemiz (Suudi Arabistan) ülkenin liderlerinden başka yer yüzündeki kimse tahmin bile edemez. Tanrı, Harameyn'uş-Şerifeyn'in hizmetkarı Majesteleri Veliaht Prens'e olan sadakatimi korusun"

Prens Kahtani ayrıca, kimi Twitter kullanıcılarının Katar'ın, köpek balığı olarak resmedilen İran'a doğru giderken çizilen bir karikatürünü de yeniden paylaştı.

Suudi medyası geçtiğimiz aylarda, siyasi kriz yaşanan Katar ile tek kara sınır hattını oluşturan Salwa Kanalı'nın 60 kilometre uzunluğunda ve 200 metre derinliğinde kazılacağını ve bu işin Suudi Arabistan'a maliyetinin de 750 milyon dolar civarında olacağını aktarmıştı.


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