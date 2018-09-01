Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank’tan görülmemiş skandal... Gece ucuza dolar sattılar, sonra itiraf ettiler . /01 Eylül 2018 10:27

Halkbank’tan görülmemiş skandal... Gece ucuza dolar sattılar, sonra itiraf ettiler .

Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, avro ise 4,32'yi gösterdi. Bankadan yapılan açıklamada sınırlı sayıda işlem yapıldığı ve bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığı açıklandı.

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Kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, avro ise 4,32'yi gösterdi.  23.32 itibari ile dolar 6,55 iken avro 7,62'yi gördü. Halkbank'ın sitesine bir süre erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa süre ulaşılamadı.





Halkbank'tan itiraf gibi açıklama: Sınırlı sayıda işlem...

Şaşırtan kur rakamlarına ilişkin Halkbank yetkilisinin gazetemize yaptığı açıklamada, "Anlık bir hatadan dolayı böyle görünüyor. Kur fiyatları güncelleniyor" dedi. 

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin Halkbank'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Bankanın döviz kuru bilgileri sabah saatlerinde normale döndü.


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