Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan-İran gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu /05 Kasım 2017 17:05

Suudi Arabistan-İran gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan, Lübnan ve İran merkezli gelişmelerin büyüme eğilimi taşıdığını belirterek, Türkiye’nin dikkatli ve barışçıl bir politika izleyerek bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemek yönünde tutum alması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

“Orta Doğu’daki gerilim büyüme eğilimi taşıyor. ABD, Rusya gibi bölge dışı güçlerin de devreye girmesiyle adeta bir egemenlik paylaşımı süreci başladı. Bölgede patlayacak her silah Türkiye’yi etkiler. Türkiye’nin çıkarı da bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemeye katkı vermeyi gerektirir. Türkiye’nin bu çatışmaya taraf olmadan, dikkatli ve barışçıl politika izlemesi lazım...

Bu başarılırsa, Türkiye bölgede yeniden etkili ve güvenilir hale gelebilir. Türkiye yakın geçmişte Irak-İran savaşında bunu yapabilmişti. O zaman tarafsız ama aktif politikayla savaşan iki komşusunu hatta birbiri nezdinde temsil etmişti. Son yıllarda Türkiye’nin Orta Doğu’daki görünümü yıpranmış olsa da, mevcut gerilime yönelik akılcı bir tutumla bu güven yeniden tesis edilebilir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan-İran gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu Sonraki Haber >>

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:25:42