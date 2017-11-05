Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore'den Trump'a: Acımasızca cezalandırırız /05 Kasım 2017 17:37

Kuzey Kore'den Trump'a: Acımasızca cezalandırırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 gün sürecek olan Asya turu kapsamında Güney Kore'yi ziyareti öncesi Kuzey Kore, Trump'ı tehdit etti

SHABER3.COM

Kuzey Kore, Asya turu kapsamında Güney Kore'yi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'ı, "acımasızca cezalandırmakla" tehdit etti.

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun, Trump'ı "ahmakça görüşleriyle" Kuzey Kore'yi "ciddi şekilde tahrik etmekle" suçlayan İngilizce açıklama yayımladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamada, Trump'ın, diğer ABD uzmanlarının, "pervasız şantajlarını durdurması ve elini Kore'nin işlerinden çekmesi gerektiğine" ilişkin sözlerini önemsemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trump'ın ne zaman pervasız bir davranışta bulunduğunu kimse tahmin edemez. İhtiyatsız hareketini kontrol altına almanın tek yolu onu mutlak fiziksel güçle dize getirmektir. ABD, Kuzey Kore'nin iradesini yanlış değerlendirmesi ve pervasızca hareket etmeye kalkması halinde, sonrasında tüm güçlerin sefer edilmesiyle kararlı ve acımasız bir cezayla başa çıkmak zorunda kalacaktır. ABD'nin bunu önleyecek hiçbir enerjisi yok. Sonra pişmanlık duymak için çok geç olur."

Asya turunun ilk durağı Japonya'da bulunan Trump, yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, hiçbir diktatör, hiçbir rejim ve hiçbir ülke ABD'nin kararlılığını küçümsememeli." demişti. 

Öte yandan Trump, eylül ayında, New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." demişti.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 1992'deki turundan sonraki en uzun Asya turuna çıkan Trump, bugün Japonya ile başlayan turunda, 7-8 Kasım'da Güney Kore'yi, 8-9 Kasım'da Çin'i, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.
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