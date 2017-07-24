Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan El Cezire'ye erişimi açtı... /24 Temmuz 2017 11:53

Suudi Arabistan El Cezire'ye erişimi açtı...

Körfez'de başlayan krizin ana aktörlerinden Suudi Arabistan'da, diplomatik ve ekonomik yaptırım uygulanan Katar'a ait Al Jazeera ile diğer bazı medya kuruluşlarının sitesine erişim sağlandığı açıklandı. Kraliyet Divanı Üyesi Suud el Kahtani bu sitelere 'teknik arıza' nedeniyle erişim sağlandığını, siteleri engellemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Suudi Arabistan El Cezire'ye erişimi açtı...

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.


Katar ile Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası mayıs ayında erişime kapatılan Al Jazeera, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.

5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimleri Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Terörizme destekle suçlanan Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunduğu taleplerin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
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