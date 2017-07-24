Samanyolu Haber /Gündem / İran para birimi değişti /24 Temmuz 2017 12:03

İran para birimi değişti

İran'ın resmi para birimi Tuman oldu. Bir Tuman 10 riyale eşit şekilde ayarlandı.

İran para birimi değişti

 Bir Tuman 0,0011 TL'ye denk geliyor. 1000 Tuman 1.1 TL'ye denk geliyor.İrna haber ajansının haberine göre; Bakanlar Kurulu Sekreteri Mohsen Haci Mirzayi yaptığı açıklamada dün akşam düzenlenen bakanlar kurulunda İran resmi para biriminin Tuman olarak belirlendiğini ve her Tuman'ın 10 Riyal'a denk geldiğini söyledi.Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Bankacılık Kanununda düzenlemenin incelendiği ve onaylandığını belirtti.Mirzayi düzenlemenin hedefinin para ve bankacılık politikalarında istikrar ve yatırımcıların korunması olduğunu söyledi.Kaynak: İran para birimi değişti 
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