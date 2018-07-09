Samanyolu Haber /Spor / 'Suskun Özil açıklama yapsın' /09 Temmuz 2018 10:12

'Suskun Özil açıklama yapsın'

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır" dedi.

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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı milli oyuncu Mesut Özil'den kamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi.

Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in şimdiye kadar açıklama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. "Bundan dolayı Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır" diyen Grindel, Mesut'un hata yaptığını söylerken, Türk asıllı oyuncuya bir şans vermenin adil olduğunu ifade etti.

Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığına ilişkin soruya, "Her şeyden önce milli takım teknik direktörünün analizi önemli. Gerçekten Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum" yanıtını verdi.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a eleştiriler yapılmıştı.

Özil, şimdiye kadar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak babası Mustafa Özil, "Mesut'un yerinde olsam milli takımdan ayrılım" dedi. Baba Özil, oğlunun Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin iyi bir fikir olmadığını da belirtmişti.

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