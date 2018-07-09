Yakınlarının gece boyu aradığı Küçük Arda'dan acı haber

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi de yaralandı. Facianın ardından sosyal medyadan Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kuzeni Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel’e bir türlü ulaşamadıklarını belirterek, yardım çağrısında bulunmuştu.





Akdağ’a Çorlu’daki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları yardımcı olmaya çalışmıştı.



Simge Akdağ, saatler sonra bu kez üzücü haberi yine sosyal medyadan duyurdu: Kuzenim Oğuz Arda Sel’i kaybettik…

Kazada baba Hakan Sel de yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi İstanbul’a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi.

