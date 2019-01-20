Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'nin başkenti Şam'da patlama /20 Ocak 2019 10:25

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye Devlet televizyonu, başkent Şam yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Saldırının terör saldırısı olabileceği belirtildi.

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Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurdu.
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