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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
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20 Ocak 2019 10:25
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Suriye Devlet televizyonu, başkent Şam yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Saldırının terör saldırısı olabileceği belirtildi.
SHABER3.COM
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurdu.
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