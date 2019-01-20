Samanyolu Haber /Gündem / AKP, marta kadar idare etmeye çalışıyor... Seçimden sonra IMF’ye başvuracak” /20 Ocak 2019 10:31

AKP, marta kadar idare etmeye çalışıyor... Seçimden sonra IMF’ye başvuracak”

Prof. Dr. Korkut Boratav, “Hükümetin ödemesi gereken borçlar yığıldı. Çaresizce seçime kadar idare etmeye çalışıyorlar, seçimden sonra Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvuracaklar.” dedi.

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Prof. Dr. Korkut Boratav,  AKP hükümetinin 31 Mart’a kadar ödemesi gereken borçlarının yığıldığını vurgulayarak “Çaresiz bir şekilde marta kadar idare etmeye çalışıyorlar. Marttan sonra ya açıkça IMF’ye başvuracaklar ya da kemer sıkma politikasını ağırlaştıracaklar” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyo-nu’ tarafından düzelenlenen ‘Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav,  AKP iktidarının emperyalizme bağımlı olduğunu söyledi. Boratav, AKP hükümetinin 31 Mart’a kadar ödemesi gereken borçlarının yığıldığını vurgulayarak “Çaresiz bir şekilde marta kadar idare etmeye çalışıyorlar. Marttan sonra ya açıkça IMF’ye başvuracaklar ya da kemer sıkma politikasını ağırlaştıracaklar” dedi.

İstihdamın, üretimin düştüğü, işsizliğin tırmandığı bir ekonomi ile karşı karşıya olunduğunu belirten Boratav, hükümetin “çaktırmadan” IMF politikalarına girdiğini ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan yer habere göre, Boratav, şunları kaydetti: “Faizleri ve kemer sıkmacı bir programı kabul ettiler. İsmine de ‘Yeni Ekonomi Politikası’ (YEP) dediler. O programı da bütçeye taşıdılar ve yabancı sermayeye 2019’un kemer sıkmayla geçeceğini taahhüt ettiler. Ama uygulamayı bir türlü başlatamıyorlar, erteleyecekler. 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış finansman gereksinimi 182 milyara çıktı. Üstelik bu sadece dış borçların tutarı. Borçlar yığıldı. Çaresiz bir şekilde marta kadar idare etmeye çalışıyorlar. Marttan sonra ya açıkça IMF’ye başvuracaklar ya da kemer sıkma politikasını ağırlaştıracaklar” dedi.
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