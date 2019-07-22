‘Suriyeliler, İstanbul’u terk etsin’ kararına karşı imza kampanyası

İstanbul Valiliği’nin eylem planına ilişkin gocmeniz.org tarafından "Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır" başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada “Göçmenler için daha fazla denetim değil, kalıcı hak ve statü istiyoruz. Irkçılığa meşruiyet veren siyasetleri üretenleri, besledikleri nefret ortamının toplumsal maliyetini bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz” denildi.







İmza kampanyasının tam metninde şu ifadeler yer aldı:





“İstanbul Valiliği bugün yayınladığı bir bildiri ile kayıtsız veya kayıtlı olduğu il dışında ikamet eden tüm göçmenlerin peşine düşeceğini bildirdi.





Bu vesile ile “düzensiz göç ile mücadele” diye bir programın olduğunu öğreniyoruz.





İçinden geçtiğimiz dönem, başta Suriyeliler olmak üzere tüm göçmenlerin artan bir şekilde hedefe konduğu bir dönem.





Yerel seçimlerin hemen sonrasında böyle bir manevranın valilikten gelmesi, bugüne kadar göçmenler konusunda yumuşak yüzünü göstermeyi tercih eden hükümetin de göçmen düşmanlığı konusunda aktif rekabete gireceğinin sinyallerini vermesi bakımından özellikle kaygı verici.





Bu manevrayı basit bir planlama faaliyeti olarak görmediğimizin altını çizmek istiyoruz.





Yalanlarla pişirilen göçmen düşmanlığına göçmenleri diken üstüne oturtarak cevap veren politikalar, ırkçılığı beslemekten başka bir işe yaramayacaktır.





Bu ülkede bir göçmen sorunu varsa eğer, göçmenler bu sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır.





Göçmenleri salgın hastalık gibi gören politikalar sorunu yalnızca derinleştirecektir.





Yapılması gereken senelerdir bu topraklarda yaşayan ve çalışan milyonlarca insanın artık fiilen yurttaş haline geldiklerini kabul etmek ve yeni siyasetlere bu anlayışın yön vermesi için çalışmaktır.





Göçmenler için daha fazla denetim değil, kalıcı hak ve statü istiyoruz.





Irkçılığa meşruiyet veren siyasetleri üretenleri, besledikleri nefret ortamının toplumsal maliyetini bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz.





Irkçılığa hayır, hepimiz göçmeniz!”





İstanbul Valiliği, kaydı olmayan göçmenlerin İstanbul’u terk etmesi için 20 Ağustos’a kadar süre vermişti.