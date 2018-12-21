Samanyolu Haber /Dünya / Suriyeli Kürtler ABD sonrasına hazırlanıyor: Esad'la diyaloğa hazırız /21 Aralık 2018 16:33

Suriyeli Kürtler ABD sonrasına hazırlanıyor: Esad'la diyaloğa hazırız

ABD'nin çekilme kararından sonra Suriyeli Kürtlerin Moskova'daki Temsilcisi Rşad Bienaf, Şam'la diyaloğa yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

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Sputnik'e konuşan Bienaf "Suriye hükümeti ile diyaloğumuz vardı. Ancak ne yazık ki bunlar sonuçsuz kaldı, zira Şam anayasada değişiklik yapılmasına, Kürtlerin tanınmasına, taviz vermeye hazır değil. Bu nedenle görüşmelerimiz ve çabalarımız sonuçsuz kaldı" dedi.

Bienaf, Suriye hükümetinin ülkenin eskisi gibi kalmasını istediğini, Suriye halkının bunu kabul etmeyeceğini anlamadığını ifade etti.

‘RUSYA ARABULUCU OLABİLİR'

Bienaf'a göre, şimdi dialog kurulmasa da Kürtlerin görüşmeye hazır olduğunu, Rusya'nın da görüşmelere arabuluculuk edebileceğini kaydetti.

Bienaf "Kürtlerle Şam arasındaki görüşmelerde Rusya olumlu rol oynayabilir, üçüncü taraf olabilir. Görüşmeler böylece daha faydalı olur. Rusya, Suriye anayasasının hazırlanmasında Kürtlerin de yer alması konusu üzerinde etkili olabilir" dedi.

'DİYALOG TALEBİMİZİ İLETİYORUZ'

Bienaf, "Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Başından beri böyle bir pozisyonumuz vardı. Biz bütün ve bağımsız bir ülkede demokratik bir sistem kurmak istiyoruz. Hep bunu söyledik, Rus meslektaşlarımızla olan görüşmelerimizde de bunu belirttik. Şam'la diyalog, demokratik bir devlet kurulmasına yönelik planlarımızı ve isteklerimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAAS PARTİSİNİN ETKİSİNİN OLMAMASINI İSTİYORUZ'

Bienaf, Suriyeli Kürtlerin özerklik değil, ülkenin kuzeyinde demokratik şekilde kendi kendine idare sisteminin kurulmasını ve bunun yeni anayasa çerçevesinde tüm ülkeye yayılmasını istediklerini kaydetti.
Bienaf "Bizim için Kamışlı, Haseke, Humus ya da Şam arasında bir fark yok. Biz tek bir devlet altında kalmak ancak Baas partisinin etkisinin olmamasını istiyoruz. Bir kent demokratik bir şekilde kendi kendini idare ederken, bir diğeri otoriter rejimin kontrolü altında yaşamamalı. Bu her halükarda ülkenin bölünmesine ve bazı kısımlarının başka ülkelerin etkisi altında kalmasına yol açar" dedi.

Bienaf, Suriye'nin kuzeyinde, Irak topraklarındaki ‘Irak Kürdistanı' gibi ‘Suriye Kürdistanı'nın kurulmasının toplumsal ve demografik açıdan farklılıklar olması nedeniyle pek mümkün olmadığını ifade etti.

Bienaf "Suriye'nin kuzeyinde nüfusu tamamen Arap olan kentler de var, karışık nüfuslu kentler de. Ancak hepsi kendi kendine idare edilmeye hazır. Bizim amacımız bu sistemin tüm Suriye'ye yayılması" dedi.
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