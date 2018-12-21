Japonya'da son 120 yılın en düşük doğum oranı

2017 yılının aynı dönemine kıyasla 25 bin daha az olan bu oranın son 120 yılın en düşük doğum oranı olduğu belirtildi.







Haberde, son 30 yılda ülkedeki doğum oranlarının yüzde 30 seviyesinde düşüş gösterdiği kaydedildi.





Bu yıl ölüm sayısının 1.37 milyona ulaşacağı aktarılan haberde, bu rakamın geçen yıldan 29 bin daha fazla olduğu bildirildi.





Ülkenin nüfusundaki 12 yıldır süregelen düşüşün devam edeceğine dikkat çekilen haberde, bu düşüşün bu yıl 448 bin seviyelerinde olacağı aktarıldı.





Yetkililer, nüfus daralmasını Japonya'daki aile yapısı ve hayat tarzının son 30 yılda dönüşüm geçirmesine bağlıyor.





2050 yılına kadar Japonya nüfusunun 87 milyona düşeceği tahmin ediliyor.