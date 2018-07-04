Samanyolu Haber /Gündem / 'Suriye'den gelen patates zaten kendi patatesimizdi' /04 Temmuz 2018 11:42

'Suriye'den gelen patates zaten kendi patatesimizdi'

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, son dönemde Suriye’den ithal edildiği söylenen 4 bin ton patatesin aslında iki yıldır Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilip depolanmış ürünler olduğunu ileri sürdü.

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Son dönemde patates ve soğanın satış fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle, Suriye’de Türkiye’nin kontrole aldığı bölgeden patates ithalatı serbest bırakılmış, bu kapsamda 4 bin ton patates ithal edilmişti. Ancak bu ‘ithalatla’ ilgili olarak çarpıcı bir iddia gündeme geldi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ithal edilen patatesin de Türkiye’den o bölgeye götürülerek stoklandığını söyledi ve şöyle devam etti: “Stokçulara ve yandaşlara rant sağlamak amacıyla Türkiye’de patates fiyatlarının yükselmesini bekleyerek 4 bin ton ithal edildi.”

Sözcü gazetesinden Nuray Tarhan’ın haberine göre, CHP’li Gaytancıoğlu, Türkiye’den Suriye’ye ve Irak’a taşımacılık yapan bazı nakliyecilerden elde ettiği bilgileri aktararak, “Suriye’den ithal edilen patates 2017 ve 2018’in ilk aylarında Suriye’ye ihraç edilen ve Suriye’deki depolarda tutulmuş Türk patatesidir” diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, 2017’de Suriye’ye 9.1 milyon dolar karşılığında 67 bin ton patates, 2018’in ilk beş ayında ise 686 bin dolar karşılığında 5 bin 700 ton patates ihracatı yapmış.

‘AKP YANDAŞLARINA ÇIKAR’

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Türkiye son günlerde iç savaşın sürdüğü, 4 milyon mültecinin Türkiye’ye yerleştiği Suriye’den yapılan patates ithalatını konuşuyor. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya göre Suriye’den patates ithal etmek hem onlara yardım olacak hem de patates fiyatlarının düşmesine neden olacak. AKP’yi tanımasak biz de bunun çok masum bir girişim olduğunu, komşumuz Suriye’ye yardımın onlara destek olacağını düşünebiliriz. Ancak AKP’yi çok iyi tanıyoruz. AKP, her türlü krizi fırsata ve ranta çevirmeyi düşünen politikalar geliştirdiği için yandaşlarına çıkar sağlamada çok usta bir partidir.”

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