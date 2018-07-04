Kılıçdaroğlu'na o da bayrak açtı

Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:







"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.''