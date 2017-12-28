Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'den Erdoğan'a: Daha büyük acılar yaşayacak /28 Aralık 2017 12:58

Suriye'den Erdoğan'a: Daha büyük acılar yaşayacak

Erdoğan "Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değil, Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadelerini kullandı.

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Tunus'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması lazım diyen Erdoğan "Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değil, Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerine Suriye’den yanıt gecikmedi. Akşam saatlerinde Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya açıklamalar yapan bir “yetkili kaynak”, Erdoğan’a yönelik, “Erdoğan’ın başkalarına karşı izlediği bu yıkıcı ve kanlı politikalarının er ya da geç kendisine döneceğini ve daha büyük acılar yaşayacağını idrak etmesi gerektiğini” ifade etti.

SANA haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak; Türkiye rejimi başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Suriye ve halkına karşı işlediği katliam ve vahşetleri örtbas etmek amacıyla Türkiye halkı ve kamuoyunu kandırmaya ve asılsız iddialarda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkili kaynak SANA’ya açıklamalarında; Erdoğan ve rejiminin Suriye’de IŞİD ve Nusra Cephesi dahil muhtelif isimler altında faaliyet gösteren radikal terör örgütlere sınırsız ve muhtelif tür destek sağladığına ve sağlamaya da devam ettiğine dikkat çekti.

Erdoğan’ın Türkiye’yi büyük bir cezaevine dönüştürdüğüne ve basının yanı sıra kamu özgürlüğünü despotça engellediğine dikkat çeken yetkili kaynak; bu rejimin kendisinin yıkıcı ve öldürücü görüşünden farklı görüşe sahip herkesi yok etmeye çalıştığına dikkat çekti.

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